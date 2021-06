Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la finalul sedintei coalitiei guvernamentale, ca rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului vor fi respinse marți, in plenul reunit al Parlamentului, urmand ca in luna septembrie Renate Weber sa fie inlocuita.

- Comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat au respins, marți, in unanimitate rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului pentru anii 2019 și 2020 și au propus plenului reunit al Parlamentului revocarea din funcție a lui Renate Weber. PSD și AUR nu au luat parte la dezbateri. Presedintele…

- Rapoartele de activitate pe 2019 si 2020 ale Avocatului Poporului au fost respinse, marti, de Comisiile Juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului. Avizul negativ asupra activitatii, din partea Parlamentului, este un pas inainte pentru demiterea Renatei Weber.

- Raportul de activitate a Consiliului National al Audiovizualului pentru anul 2020 a fost votat, in unanimitate, de membrii CNA, in sedinta de marti. Presedintele CNA, Monica Gubernat, a prezentat, pe scurt, principalele repere ale activitatii de anul trecut. "In anul 2020, Consiliul s-a intrunit in…

- Parlamentul va dezbate și vota rapoartele de activitate ale SRR si SRTv Foto: facebook.com/cameradeputatilor RADOR: Parlamentul se va reuni marti de la ora 16:00 în ședința comuna pentru a dezbate și vota rapoartele de activitate ale Societații Române de Televiziune și Societații Române…

- Vicepremierul Dan Barna a respins orice negociere cu parlamentarii AUR, numind formațiunea drept una „extremista”, potrivit Agerpres. „Cu cei de la AUR nu voi negocia pentru ca, din punctul meu de vedere, am spus-o si la tribuna Parlamentului, AUR s-a dus intr-o zona de partid extremist. Am vazut ieri…

- Coalitia de guvernare a decis ca maine Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului sa respinga rapoartele de executie publica ale TVR si Radioului public, pe anii 2017, 2018 si 2019, reprezentand astfel primul pas pentru demiterea sefilor celor doua institutii, au declarat surse din coalitia de guvernare…

- Coalitia de guvernare a decis, marti, ca in aceasta saptamana sa fie respinse rapoartele de activitate ale TVR si SRR in Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului, au declarat surse politice. Liderii coalitiei de guvernare au decis ca in aceasta saptamana, la nivel de comisii, sa fie respinse rapoartele…