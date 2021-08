Mandatul lui Biden se joacă la pariuri

President Joe Biden poses for his official portrait Wednesday, March 3, 2021, in the Library of the White House. (Official White House Photo by Adam Schultz) Criza din Afganistan pune presiune pe Joe Biden și pe posibilitatea ca președintele SUA să nu-și ducă la bun sfârșit primul mandat. La casele de pariuri poți paria… [citeste mai departe]