- Un incident grav a avut loc, sambata, la meciul de fotbal dintre Sporting Liești și Metalul Buzau, contand pentru Liga a III -a. Portarul Cosmin Vadeanu a cazut inconștient la pamant dupa ce a fost lovit de un jucator advers. Incidentul s-a produs la meciul dintre Sporting Liești și Metalul…

- Fotbalistul olandez Luuk De Jong a ajuns la Barcelona și „arde de nerabdare” sa debuteze pentru gruparea „blau-grana”. Atacantul, care a fost imprumutat de la FC Sevilla pentru un sezon, va evolua in tricoul cu numarul 17.

- Karim Adeyemi, puștiul de 19 ani din naționala Germaniei, a debutat cu gol pentru „Die Mannschaft”. Tanarul are origini romanești și ar putea juca impotriva Romaniei peste o luna. Nemții s-au dezlanțuit contra Armeniei și au marcat cat pentru toate ratarile avute in actuala campanie de calificare. Ultimul…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marga GSP LIVE, in aceasta seara, de la 20:30, cu ocazia partidei dintre CFR Cluj și Young Boys Berna. Invitatul din aceasta seara este jurnalistul Daniel Nanu, care va prefața meciul din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Daca „feroviarii” vor trece de elvețieni,…

- Marius Bilașco, oficialul lui CFR Cluj, a gasit cateva probleme inainte de prima manșa din turul al doilea preliminar Champions League, contra campioanei din Gibraltar, Lincoln Red Imps. Azi, CFR Cluj disputa prima manșa din turul al II-lea preliminar Champions League, cu Lincoln, campioana Gibraltarului.…

- Billel Omrani a facut cel mai bun meci al lui in ultimul an, cu gol și cu pasa decisiva in disputa CFR Cluj - Banja Luka 3-1. Dupa ce a scos maximum de la Alibec, Șumudica reușește sa-l trezeasca și pe francez, un atacant dezamagitor multa vreme. CFR a caștigat clar prima manșa din duelul cu Banja…

- A petrecut ultimii 16 ani la Real Madrid, însa nu își va încheia cariera pe Santiago Bernabeu. Clubul spaniol a anunțat, miercuri seara, ca se va desparți de capitanul Sergio Ramos."Real Madrid CF anunța ca mâine, joi, 17 iunie, la 12:30, va avea loc un moment de…

- Fotbalistul portughez a marcat de doua ori in prima partida jucata la acest turneu final.S au disputat si primele doua meciuri din grupa F a Campionatului European de Fotbal, care se dispute in 11 orase de pe batranul continent, printre care si Bucuresti.Rezultatele au fost: La Munchen Franta Germania…