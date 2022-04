Stiri pe aceeasi tema

- Justitia din Turcia a decis joi, fara surpriza, sa trimita in Arabia Saudita dosarul mortii lui Jamal Khashoggi, jurnalist saudit asasinat in octombrie 2018 in cladirea consulatului saudit de la Istanbul.

- Condițiile pentru o prima intalnire intre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin sunt „suficiente” dupa noua runda de negocieri ruso-ucrainene din Turcia, a declarat negociatorul șef al Kievului, David Arakhamia. „Rezultate reuniunii de azi sunt suficiente pentru o intalnire la nivel de șef de stat”,…

- In contextul razboiului din Ucraina, de la inceputul caruia a trecut peste o luna, dar și al negocierilor de marți, dintre delegațiile ucrainene și ruse ce au loc in Turcia, la Istanbul, s-a aflat ca Statele Unite considera Rusia „o amenințare acuta” , in timp ce China e vazuta drept cel „mai important…

- Turcia se numara printre tarile care ar putea oferi Kievului garantii de securitate ca parte a oricarui acord cu Rusia de a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat, luni, un inalt oficial ucrainean, conform Reuters, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tribunal din Turcia a condamnat-o vineri la doi ani și patru luni de inchisoare pe jurnalista turca Sedef Kabas, dupa ce a citat la televiziune un proverb cand vorbea despre presedintele Recep Erdogan, informeaza Reuters. Decizia vine in ciuda unei hotarari a Curții Europene pentru Drepturile Omului…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . O cumplita maladie invinsa dupa o lupta acerba și-a aratat din nou chipul had și, pentru a doua oara, l-a lovit cu și mai mare forța pe…

- Justitia turca a decis luni sa prelungeasca detentia filantropului Osman Kavala, incarcerat de patru ani fara a fi judecat, sfidand notificarea oficiala adresata Ankarei de Consiliul Europei, care cere eliberarea sa, relateaza AFP. Acuzat ca a incercat sa destabilizeze Turcia, editorul, care…

- Tribunalul a respins cererea de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu, formulata de inculpat, prin aparator, ca nefondata. Incepe judecata in dosarul care a socat localitatea Corbu, din judetul Constanta Pe data de 02 iulie 2021, in jurul orei 03.45, politistii Sectiei…