- Alti cinci angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Alba au fost testati pozitiv COVID-19, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de catre Biroul de Presa."In urma procedurii de prelucrare individuala a probelor din esantioanele personalului…

- Salariatii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, membri ai organizatiilor sindicale, vor demara saptamana viitoare miscari de protest din cauza ca nu si-au primit salariile pe luna septembrie, iar institutia nu mai are bani de functionare. Potrivit…

- Sindicatul Familia Bacau a protestat in fața Prefecturii pentru ca salariații DGASPC nu și-au incasat salariile aferente lunii septembrie. Cei peste 1.700 de angajați ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGSAPC) Bacau nu și-au primit salariile pe luna trecuta. De altfel,…

- CONCURS… Vesti bune pentru vasluienii care aspira la postul de director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui. Procedura de desfasurare a concursului a fost reluata, dupa cinci amanari, prin derogare de la Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea…

- Centrele din Husi si Malaiesti care functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui si in care a fost instituita carantina din cauza numarului mare de beneficiari si salariati depistati cu noul coronavirus au iesit de sub incidenta acestei masuri,…

- Doi copii institutionalizati intr-un centru de plasament din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) au fost diagnosticati cu COVID-19, a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica, medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate,…

- SCHIMBARE… Concursul pentru ocuparea postului de director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui a fost amanat, pentru a patra oara. Motivul pentru care nu se poate desfasura este acela ca, potrivit legii, pe durata starii de alerta, autoritatile locale nu…

- Nou focar de COVID-19 intr-un centru de ingrijire din judetul Bacau. Este vorba despre Centrul Pinocchio din Bacau, care apartine Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. 50 de suspecti au ajuns la Spitalul Municipal Onesti. Pana acum, 25 de persoane rezidente in acest centru…