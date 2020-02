Judetul Constanta. Mai multe scoli partial inchise din cauza gripei. Iata lista!

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 27 de unitați de invațamant sunt inchise parțial sau integral, luni, in Capitala, din cauza numarului de cazuri de gripa confirmate, anunța Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).Din acestea, 25 au cursurile suspendate parțial. Citește și: ACCIDENT GRAV…

- Trei unitati de invatamant din judetul Suceava au suspendat partial cursurile, in perioada 6 – 7 februarie, din motive de absenteism cauzat de infectii respiratorii sau gripa, a informat, joi, inspectorul general al ISJ Suceava, Grigore Bocanci. Este vorba despre Scoala Profesionala Speciala Campulung…

- Inspectoratul școlar al Municipiului Cluj-Napoca a anunțat ca șapte școli și-au suspendat cursurile parțial, din cauza numarului de îmbolnaviri cu gripa. Cele șapte școli în care sunt clase închise din județul Cluj sunt urmatoarele: Colegiul Național "Gheorghe…

- In urma discuțiilor avute de prefectul Gheorghița Berbece cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean s-a luat decizia de suspendare a cursurilor joi, pentru elevii și preșcolarii care invața dimineața, in tot județul. Cursurile vor fi suspendate joi in unitatile de invatamant din patru judete…

- Tot mai multe cazuri de infecții respiratorii și gripa in unitațile de invațamant din județul Timiș. Inspectoratul Școlar Timiș a informat ca peste 3.000 de preșcolari, elevi și profesori au fost diagnosticați cu astfel de afecțiuni. In total, este vorba de 33 de preșcolari, 39 de elevi și un profesor…

- A patra școala din Argeș este inchisa din cauza gripei. Este vorba de Școala Gimnaziala ”I. L. Caragiale” Pitești. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Argeș, patru unitați școlare au activitatea suspendata temporar cu avizul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, unde absenteismul este…

- Ministerul Educatiei anunta ca, joi, 60 de unitati de invatamant din intreaga tara au cursurile suspendate partial sau total, din cauza gripei, 50 de unitati fiind doar in Bucuresti. Potrivit Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare din tara au transmis, joi, situatia actualizata a unitatilor…

- Cursurile sunt partial suspendate in 47 de unitati scolare din Capitala, incepand cu ziua de luni, potrivit ultimei informari a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti in contextul cazurilor de gripa, scrie Agerpres.