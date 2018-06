Stiri pe aceeasi tema

- CSM vrea ca procurorii-șefi sa fie numiți in continuare de Președintele Romaniei, dar la propunerea Consiliului și nu a ministrului Justiției, ca pana acum. CSM are in acest moment un rol pur consultativ pentru numirea șefilor de parchete, propunerile fiind inaintate Președintelui Romaniei de ministrul…

- Șefa UNJR, Dana Girbovan, saluta reacția Sectiei pentru Judecatori a CSM care a denunțat „practica abuziva” a DNA din dosarul Birsan. Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca a luat act de ramanerea definitiva a hotararii…

- Consiliul Superior al Magistraturii si-a exprimat joi preocuparea pentru apararea judecatorilor impotriva oricarui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea, ca reactie la decizia Instantei supreme prin care au fost achitati patru magistrati acuzati de DNA de coruptie. "Sectia pentru…

- Consiliul Superior al Magistraturii lanseaza un atac de o duritate fara precedent la adresa procurorilor DNA, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea judecatoarei Gabriela Birsan și a altor trei judecatori.Citește și: LOVITURA pentru DNA: Achitare in dosarul in care procurorii…

- Cristina Tarcea, președintele Inaltei Curți de Casație și Justiției, a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3 despre protocoalele secrete. „Cred ca nu este un secret pentru nimeni ca in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii chiar eu am ridicat problema și a protocoalelor și am ridicat…

- Instanta suprema ataca, din nou, la CCR Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia s-a luat joi seara, dupa o reuniune la sediul Inaltei Curți de Casație și Justițe, potrivit Antena3.Decizia ICCJ vine dupa ce plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat…

- Parlamentarii PNL si USR au anuntat joi ca au contestat din nou la Curtea Constitutionala (CCR) cele trei legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului…

- Vot final, in Senat, pe legile justiției. Modificarile la cele trei legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii – vor intra,…