Judecătoria Craiova se va muta la Centrul Multifuncțional O parte din activitatea Judecatoriei Craiova se va muta, incepand cu data de 16 martie 2021, la Centrul Multifuncțional . Mai exact, in doua dintre cladirile de aici: Centrul de Excelenta in Afaceri și Centrul pentru IMM-uri si Institute de Cercetare si Inovare. Tribunalul Dolj a fost cel care a solicitat primariei atribuirea unui spațiu pentru relocarea unei parti a activitatii Judecatoriei Craiova, iar municipalitatea a oferit cele doua imobile de la Centrul Multifuncțional. In ședința ordinara de joi a Consiliului Local (CL) Craiova se va supune la vot transmiterea in folosinta gratuita , pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

