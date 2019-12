Jozsef Horvath, invitat la pupitrul dirijoral in spectacolul Samson si Dalila, de pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 12 decembrie, incepand cu ora 18:30, spectacolul "Samson si Dalila" de Camille Saint-Saens.



Regia poarta semnatura lui Giandomenico Vaccari, coregrafia a fost realizata de catre Davide Bombana, iar decorul si costumele de catre Andreea Koch. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Jozsef Horvath in calitate de invitat al primei scene lirice a tarii.



Pe 2 decembrie 1877 avea loc premiera operei "Samson si Dalila" la Weimar, cu un libret tradus in germana. In decursul timpului opera "Samson si Dalila" a constituit o oportunitate pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

