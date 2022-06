Jongleriile și amantlâcurile frățești ”țesute” Nicușor Dan la CSM București Nicușor Dan pozeaza in edilul preocupat de destinele Clubului Sportiv Municipal (CSM) București, dar, in relitate, a țesut o mulțime de aranjamente, interese și cumetrii incredibila. Cei patru zmei ai lui Nicușor Dan și mutarile salvatoare doar pentru ”Picioruș” In aceasta saptamana, CSM București, structura sportiva finanțata anual din banii bucureștenilor cu 12-15 milioane de euro, ne-a anunțat printr-un comunicat de presa ca Vlad Enachescu este ”managerul operațional” al secției de handbal, iar Cristina Varzaru noul ”team manager” al echipei de handbal fete. Aceste mutari vin la scurt timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu vreo doua saptamani, edilul general al Capitalei anunța ca a demis-o pe Gabriela Szabo de la conducerea CSM București și o sa trimita Corpul de control sa verifice activitatea acestui club, dar, pentru el drumul de la vorbe la fapte este ca de la pamant la cer. Drum lung de la vorbe la fapte…

- Liderul grupului PSD din Consiliul General, Aurelian Badulescu, dezaproba schimbarea Gabrielei Szabo de la conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti si cere demiterea antrenorului Adrian Vasile si a membrilor Consiliului de administratie, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Liderul grupului PSD din Consiliul General, Aurelian Badulescu, dezaproba schimbarea Gabrielei Szabo de la conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti si cere demiterea antrenorului Adrian Vasile si a membrilor Consiliului de administratie.

- CSM București se transforma total, dupa ce elevele lui Adrian Vasile au pierdut titlul in „Liga Florilor” in ultima etapa, in fața celor de la Rapid. CSM București a incheiat un sezon dezamagitor, in care au ratat titlul și participarea in Final Four-ul Ligii Campionilor, iar „tigroaicele” s-au desparțit…

- Proverbul romanesc ”peștele de la cap se-impute” se potrivește perfect cu ceea ce se intampla sub ochii primarului general Nicușor Dan la CSM București condus de aproape cinci ani de Gabriela Szabo, prietena fostului edil Gabriela Firea. De fapt, Nicușor Dan a continuat ”opera” de tocare anuala de catre…

- CSM București va avea din vara un nou șef de secție la handbal, care ar putea fi și team manager la echipa feminina, iar pentru aceste posturi concureaza patru persoane susținute de doua tabere adverse. Cristina Varzaru, Daniel Georgescu, Vlad Enachescu și Andrei Luca sunt cei care duc aceasta cursa.…

- CSM București are variante de a obține biletul pentru semifinalele Ligii, insa pentru asta „trebuie sa ne sacrificam cu tot ce avem”, dupa cum subliniaza antrenorul Adrian Vasile. CSM București a pierdut la limita, 25-26, manșa tur cu Esbjerg din sferturile Ligii CampionilorReturul Esbjerg - CSM București…

- Adrian Vasile (39 de ani), antrenorul lui CSM București, a vorbit despre duelul cu Esbjerg, unul care are ca miza accederea in Final Four de la Budapesta, unde echipa din Capitala nu a mai fost din 2018 CSM București revine, maine, in Liga Campionilor intr-un meci in Sala Polivalenta cu formația daneza…