John Sullivan a fost confirmat în funcţia de ambasador al SUA în Rusia Senatul american l-a confirmat pe John Sullivan in functia de ambasador al Statelor Unite in Rusia. Sullivan, avocat care a lucrat in administratii republicane precedente, inainte de a deveni secretar de Stat adjunct in 2017, il va inlocui pe Jon Huntsman, care a demisionat in august, dupa doi ani in functie, pe fondul speculatiilor ca va candida la functia de guvernator al statului Utah.



Sullivan va fi cel mai important diplomat american in Rusia intr-o perioada deosebit de dificila in relatiile bilaterale, care este tensionata de o serie de dezacorduri legate de Ucraina, razboiul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

