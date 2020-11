Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a suferit o fractura la picior și va avea nevoie de o orteza timp de cateva saptamani, a anunțat medicul sau, intr-un comunicat. Biden a suferit accidentul jucandu-se cu cainele sau, Major, relateaza postul CNN, citat de Mediafax.

- Joe Biden s-a accidentat la piciorul drept, in timp ce se juca cu cainele sau, Major. Președintele ales al Statelor Unite a suferit o fractura și va avea nevoie de o orteza timp de cateva saptamani, a anunțat medicul sau intr-un comunicat.

- Președintele ales Joe Biden a alunecat in timp ce se juca cu cainele sau, Major, și are fracturi de stres la oasele tarsiene (de la mijlocul talpii), ceea ce inseamna ca pentru cateva saptamani va trebui sa poarte o orteza speciala, a anunțat ieri medicul sau personal, Kevin O’Connor, scrie digi24.ro.

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, care a implinit 78 de ani pe 20 noiembrie, a suferit o accidentare stupida la glezna in timp ce se distra jucandu-se sambata cu cainele sau, Major, și va trebui sa poarte o gheata ortopedica in urmatoarele saptamani, relateaza CNN. Acesta a alunecat și s-a ales cu…

- Presedintele ales Joe Biden (78 de ani) si-a luxat glezna dupa ce a alunecat in timp ce se juca cu cainele sau, conform unui anunt facut duminica de biroul sau, transmite Reuters. Vezi și: Ludovic Orban admite ca PNL ar putea pierde premierul Intr-o scurta declaratie, biroul lui Biden…

- Presedintele ales Joe Biden si-a luxat glezna dupa ce a alunecat in timp ce se juca cu cainele sau, conform unui anunt facut duminica de biroul sau, transmite Reuters. Intr-o scurta declaratie, biroul lui Biden a informat ca incidentul s-a produs sambata si ca democratul in varsta de 78…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata învestit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Presedintele ales Joe Biden a vorbit…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…