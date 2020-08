Joe Biden respinge iritat ideea de a se supune unui test de aptitudini cognitive

Stiri pe aceeasi tema

- Ccandidatul democrat pentru președinția Statelor Unite, Joe Biden a respins ferm ideea de a fi supus unui test cognitiv pentru a-i fi evaluata starea mintala dupa ce președintele în exercițiu Donald Trump i-a cerut în mod repetat sa efectueze același test la care a fost supus și el, relateaza…

- Trump sustine ca votul prin corespondenta ar fi unealta perfecta pentru frauda electorala, o idee mai veche a sa, iar in contextul pandemiei de COVID 19 acesta ar avea o mare pondere din totalul voturilor exprimate, astfel incat ar putea aparea nereguli grave. Ideea lansata de Trump vine in…

- Confruntat cu critici pentru modul in care a gestionat epidemia de COVID-19 in SUA, Donald Trump a invocat duminica "majoritatea tacuta" pentru a-si arata increderea in sansele sale de reusita, cu 100 de zile inaintea alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, in pofida unor noi sondaje potrivit carora…

- Cheltuielile de campanie ale presedintelui american Donald Trump in vederea realegerii sale la scrutinul din noiembrie au fost de peste 50 de milioane de dolari in iunie, dublu fata de luna precedenta, in conditiile in care cursa prezidentiala se intensifica, relateaza marti agentia Reuters.…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat vineri ca nu vede rostul unui nou summit cu SUA, in lipsa unei "schimbari decisive" din partea Washingtonului, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Daca un summit ar avea loc, "este foarte evident ca el nu ar servi decat la niste fanfaronade…

- Piața muncii din Statele Unite s-a imbunatațit in mod neașteptat in mai, crescand speranțele celor care cred ca distrugerile economice provocate de pandemie vor fi mai puțin daunatoare decat anticipasera multi experti. Rata șomajului a scazut la 13,3%, fața de 14,7% in aprilie, in timp ce numeroase…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din noiembrie, este cu 8% mai bine cotat decat actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, arata ultimul sondaj...

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump si Comitetul National Republican au anuntat luni ca in aprilie au strans 61,7 milioane de dolari pentru campania dinaintea alegerilor prezidentiale din SUA, din luna noiembrie, depasind suma stransa in aceeasi luna de candidatul democrat Joe…