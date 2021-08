Stiri pe aceeasi tema

- China conduce in continuare in clasamentul pe medalii la finalul intrecerilor de duminica, a zecea zi a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in timp ce Romania a coborat de pe 23 pe 26. China are 24 de medalii de aur, 14 de argint si 13 de bronz, fiind urmata acum de SUA, cu 20-23-16, iar Japonia a coborat…

- China se mentine in fruntea clasamentului pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la finalul zilei de sambata, dupa noua zile de intreceri, in timp ce Romania a coborat de pe 21 pe 23, potrivit Agerpres. China conduce cu 21 de medalii de aur, 13 de argint si 12 de bronz, urmata de Japonia, 17-5-8,…

- România a coborât de pe locul 21 pe 23 în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la finalul zilei de sâmbata, dupa noua zile de întreceri, în timp ce China se mentine pe prima poziție.China conduce cu 21 de medalii de aur, 13 de argint si 12…

- ​România a coborât de pe locul 19 pe 21 în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la finalul zilei de vineri, dupa opt zile de întreceri, în timp ce China se mentine pe prima poziție.România, cu o medalie de aur, la dublu vâsle feminin…

- China se mentine in fruntea clasamentului pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la finalul zilei de vineri, dupa opt zile de intreceri, in timp ce Romania a coborat de pe 19 pe 21. China are 19 medalii de aur, 10 de argint si 11 de bronz, fiind urmata de Japonia, 17-4-7, si SUA, 14-16-11, etc.…

- ​România se afla pe locul 19 în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, joi, dupa șapte zile de întreceri, în timp ce China a urcat pe prima poziție.China are 15 medalii de aur, 7 de argint si 9 de bronz, urmata de Japonia (15-4-6), SUA (14-14-10) etc.România,…

- China este noul lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, joi, dupa sapte zile de intreceri, in timp ce Romania ocupa locul 19. China are 15 medalii de aur, 7 de argint si 9 de bronz, urmata de Japonia, 15-4-6, SUA, 14-14-10, etc. Romania, cu o medalie de aur, la dublu…

- Japonia continua sa conduca in clasamentul pe medalii, la finalul zilei de miercuri, a sasea a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in vreme ce Romania a urcat pe pozitia a 19-a. Japonia are 13 medalii de aur, 4 de argint si 5 de bronz, fiind urmata de China, 12-6-9, si SUA, 11-11-9, etc. Romania,…