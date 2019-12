Petardele pot face mult rau, mai ales cele aflate in mainile unor persoane care nu știu sa le „manevreze”. Jandarmii au depistat in Timișoara persoane care aveau asupra lor articole pirotehnice in mod ilegal. Nu mai puțin de 1.728 articole pirotehnice care urmau sa fie utilizate in mod ilegal, in aceasta perioada a sfarșitului de ... The post Jandarmii in acțiune: peste 1.700 de petarde și artificii confiscate la Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .