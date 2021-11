Stiri pe aceeasi tema

- Anda Calin este, fara doar și poate, cea mai buna mama pentru copiii ei, insa cand vine vorba de mezinul familiei, partenera de viața a lui Liviu Varciu este de nedesparțit de cel mic. Ei bine, daca va intrebați cum iși petrece bruneta timpul alaturi de baiatul sau, va spunem chiar noi, asta pentru…

- Ștefan Banica Jr. a demonstrat inca o data ca nu este un barbat pretențios! Juratul de la X Factor este mereu plin de viața și in forma chiar și atunci cand are filmari. Ei bine, chiar daca timpul este limitat, artistul nu uita de treburile din viața cotidiana. Iata cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!

- Emil Sandoi e mai mereu ocupat, insa fostul fotbalist are mare grija sa-și rezerve și timp doar pentru el. Așa l-au surprins paparazzii Spynews.ro recent, intr-un mall din Capitala. A ales sa-și rezerve cateva ore doar pentru shopping.

- Mulți dintre fanii lui Mihai Bendeac și-ar dori sa afle cum iși petrece actorul timpul liber, așa ca paparazzii Spynews.ro le-au satisfacut curiozitatea și l-au surprins pe comediant intr-o zi normala, atunci cand nu se afla pe scena. Așadar, iata cum arata o zi in care timpul liber ii este cel mai…

- Dupa multa munca, o relaxare pe cinste! Pe aceasta premiza merge și Jean de la Craiova și spunem acest lucru pentru ca paparazzii Spynews l-au surprins pe celebrul cantareț chiar intr-un local exclusvist din Capitala, acolo unde și-a mai ”tras sufletul” puțin dupa numeroasele proiecte in care a fost…

- Astazi un batran traiește, deoarece un angajat al ISU Timiș nu a trecut indiferent pe langa el. Plutonier adjutant șef Cozmin Berian este scafandru in cadrul ISU Timiș. Vineri se afla in timpul liber si a mers la cumparaturi cand a vazut in fața sa un batran care a cazut jos inconștient. Fara sa stea…

- Cum arata o zi obișnuita din viața lui Ioan Andone?! Ei bine, putem spune ca celebrul antrenor incearca din rasputeri sa se imparta intre viața personala și cea profesionala și chiar ii și iese, iar imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, stau drept…

- Un polițist din Alba aflat in timpul liber și un prieten de-al sau, au salvat viața victimei unui accident de circulație la care au ajuns din intamplare. Cei doi au observat un autoturism rasturnat in care era prins un barbat. A fost imposibil sa il scoata din mașina și au sunat imediat la 112. Intre…