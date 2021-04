Iubita lui Speak, detalii neștiute despre părinții ei. „Mama era în șoc. Tata nu a mai vorbit cu mine” Ștefania, iubia lui Speak, a iubit intotdeauna tatuajele, așa ca la 14 ani deja voia sa ili faca primul desen pe piele. Din pacate, parinții ei nu au fost de acord, iar artista a dus munca de lamurire cu aceștia, pentru a-i convinge.Pentru prima oara, vedeta a dezvaluit cum au reacționat parinții ei, atunci cand și-a facut primul tatuaj.„Nu cred ca am mai povestit asta. Parinții mei nu au fost eacord cu tatuajele absolut deloc. Eu voiam de la 14 ani sa ma tatuez șiincercam sa ii conving sa ma lase sa imi fac tatuaj cand cresc sau chiar atunci,nu m-ar fi deranjat.La 16 spre 17 ani m-am dus cu niște… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ștefania este fara doar și poate una dintre cele mai apreciate dive de la noi și asta datorita frumuseții, dar și naturaleții sale. Tocmai de aceea, pentru ca demonstra, inca o data, ca, deși ii place mereu sa fie aranjata la patru ace, se accepta și se iubește și așa cum a lasat-o Dumnzeu, vedeta a…

- Fanii Ștefaniei au fost fascinați de tatuajele de pe trupul de invidiat al artistei, dar cum au reacționat și parinții ei? Iubita lui Speak a povestit pe rețelele de socializare cum au aflat aceștia șic ce au spus despre desenele de pe corp.

- Speak și Ștefania au luat decizia de a se muta intr-o casa noua. Se pare ca cei doi nu au facut prea multe planuri despre aceasta schimbare, hotarandu-se destul de repede. Artista a facut anunțul pe contul de Instagram. „Nu-mi vine sa cred ca ne mutam. Sun super fericita și abia aștept sa va arat noul…

- Speak și Ștefania sunt impreuna de patru ani și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi vor sa faca pasul cel mare, dupa ce artistul și-a cerut iubita de soție, in cadrul emisiunii Asia Express . Acum, aceștia au dezvaluit cum a fost momentul in care și-au cunoscut reciproc familiile.…

- Cu doar cateva luni mare ii era bucuria Ștefaniei, iubita lui Speak, dupa ce a obținut permisul de conducere, dar iata ca de data aceasta a facut un anunț care a luat pe toata lumea prin surprindere. A ramas vedeta fara acesta?

- Gina Pistol se afla pe ultima suta de metri pana cand iși va ține in brațe fetița. Dar „copii mici, probleme mici”, insa ce se intampla cand ei inca nu au venit pe lume? Ei bine, tot dintr-o problema in alta. Ne spune asta blondina, care intampina dificultați de ordin organizatoric in ceea ce privește…

- Una dintre cele mai indragite artiste din lumea folclorica, Margareta Clipa, se lauda cu un har divin. Cantareața de muzica populara și-a deschis sufletul la Antena Stars, astfel ca a facut dezvaluiri neștiute din cariera, direct din platoul ”Star Matinal”.