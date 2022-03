Italienii de la Enel se plâng de schema de compensare și plafonare a facturilor: Suma uriașă pe care a pierdut-o anul trecut Italienii de la Enel, care au pe plan local un portofoliu format din 3 milioane de consumatori de energie, au avut in ultimul trimestru de anul trecut un EBITDA negativ de 102 milioane de euro strict pe zona de furnizare, acesta fiind impactul schemei de compensare si plafonare a facturilor, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

