- Comitetul Regional din Veneția, situat in centrul orașului, in zona „Grand Canal”, a fost inundat, joi seara, la puțin timp dupa ce au fost respinse o serie de masuri pentru combaterea schimbarilor climatice! Camera din palatul Ferro Fini a inceput sa ia apa in jurul orei 22.00, cand consilierii inca…

