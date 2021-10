Italia a donat României peste 5.000 de doze de anticorpi monoclonali Italia a donat Romaniei peste 5.000 de doze de anticorpi monoclonali Arhiva Foto: facebook.com/BucharestInternationalAirShow. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O aeronava a Forțelor Aeriene Române a adus marti seara în țara, din Italia, peste 5.000 de doze de anticorpi monoclonali, care fac parte din schema de tratament împotriva COVID. Acest ajutor vine dupa ce statul român a cerut sprijin european în combaterea efectelor generate de creștere exponențiala a numarului de cazuri de coronavirus. Potrivit ministrului interimar al sanatații,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca miercuri vor aparea in Monitorul Oficial criteriile pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali, folosit in cazurile mai putin severe de COVID-19. O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a adus marti seara de la Milano…

- O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a adus din Milano in aceasta seara circa 5.200 de doze de anticorpi monoclonali, care fac parte din schema de tratament impotriva COVID 19, a anuntat MApN pe pagina oficiala de Facebook.Peste 5.000 de doze de anticorpi monoclonali, aduse in aceasta…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane va aduce marti seara de la Milano aproximativ 5.200 de doze de anticorpi monoclonali, care fac parte din schema de tratament impotriva COVID-19. Ajutorul oferit Romaniei de catre Italia, prin punerea la dispozitie a acestor doze aflate in…

- O aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane aduce marți, din Milano, Italia, circa 5.200 de doze de anticorpi monoclonali, care fac parte din schema de tratament impotriva COVID-19, anunța Ministerul...

- Ministerul Sanatații va cumpara anticorpi monoclonali Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI- Aproape 390 de milioane de lei va primi Ministerul Sanatații pentru a cumpara medicamentele necesare tratarii pacienților cu COVID-19, s-a decis în ședința de guvern. Ministerul a anunțat…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat miercuri ca bugetul Ministerului Sanatatii va fi suplimentat cu 386 de milioane de lei, inclusiv in vederea achizitionarii de medicamente precum Remdesivir si Tocilizumab, necesare in tratamentul anti-COVID, dar si pentru anticorpi monoclonali. ‘Am aprobat, prin…

- Transport Spartan, București - Targu Mureș, pt 4 cazuri grave CoVID19 Arhiva Foto: facebook.com/BucharestInternationalAirShow. O aeronava Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurata pentru misiuni medicale, a facut în cursul serii trecute, un transport umanitar pe ruta…

- Romania spijina Tunisia in lupta cu pandemia Aeronava Spartan. Arhiva Foto: facebook.com/BucharestInternationalAirShow. România sprijina autoritatile din Tunisia în lupta cu pandemia de COVID-19 si trimite, astazi, 180 de mii de doze de vaccin AstraZeneca, teste antigen si masti…