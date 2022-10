Rusia continua sa efectueze „deportari masive și forțate” de ucraineni, care „se ridica probabil la o campanie deliberata de purificare etnica”, potrivit unui grup de reflecție cu sediul in SUA, relateaza The Guardian . In cea mai recenta evaluare a conflictului, Institutul pentru Studiul Razboiului noteaza ca oficialii ruși au „recunoscut in mod deschis ca au dat spre adopție copii din zonele ocupate ale Ucrainei la familii rusești”. Acesta adauga: „Este posibil ca autoritațile ruse sa fie angajate, in plus, intr-o campanie mai ampla de purificare etnica prin depopularea teritoriului ucrainean…