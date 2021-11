Israelul vaccinează copiii de peste 5 ani: Fiul cel mic al premierului, printre primii vaccinaţi Israelul a inceput campania de vaccinare impotriva noului coronavirus pentru copiii din grupa 5-11 ani, devenind astfel una dintre primele tari din lume, dupa Statele Unite, care au scazut pragul de varsta ce permite accesul la vaccinuri anti-COVID-19 cu scopul de a stopa pandemia, informeaza AFP. Guvernul israelian prevazuse ca aceasta campanie sa fie lansata marti, in speranta de a preveni un eventual al cincilea val de infectari, insa primele doze de vaccinuri au fost administrate inca de luni seara unor copii din aceasta categorie de varsta, a constatat o echipa de la AFP intr-o… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

