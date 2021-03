Israelul intenţionează să achiziţioneze încă 36 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, anunţă Netanyahu Israelul intentioneaza sa achizitioneze inca 36 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, de trei ori mai multe decat a cumparat deja, pentru eventualitatea ca va fi nevoie de administrarea unor doze suplimentare, a declarat luni prim-ministrul Benjamin Netanyahu, potrivit agentiei Reuters. Netanyahu a facut din Israel liderul mondial in ce priveste campania de vaccinare si a scos in evidenta rolul sau personal in asigurarea de doze suficiente, in contextul campaniei sale pentru alegerile parlamentare de pe 23 martie. Oamenii de stiinta au vorbit despre probabilitatea unor inoculari regulate pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

