Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat joi construirea de noi locuinte in cartierele de colonizare din Ierusalimul de Est, sectorul palestinian al orasului, o declaratie ce survine cu mai putin de doua saptamani inaintea alegerilor legislative la care premierul isi joaca supravietuirea politica, transmite AFP.



'Adaugam 2.200 de locuinte la Har Homa', a declarat premierul intr-o inregistrare video difuzata de biroul sau, in care apare in apropierea coloniei.



'Am fondat acest cartier in 1997 atunci cand am fost ales prim-ministru, in ciuda obiectiilor…