- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil cu inaltimea de 12 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, afirma surse locale, potrivit Mediafax. Turnul Al-Jalaa din orasul Gaza s-a prabusit…

- Un bloc turn din Gaza unde se aflau sediile redacțiilor Associated Press și Al Jazeera s-a prabușit ca urmare atacurilor aeriene lansate de armata israeliana. Cladirea fusese evacuata înainte de lansarea atacului de sâmbata, proprietarii fiind avertizați din timp, relateaza Reuters și BBC.…

- Dupa ce armata israeliana a anuntat in miez de noapte, joi spre vineri, ca infanteristii au patruns in Fasia Gaza, doar pentru a retracta informatia dupa ore, analistii militari vorbesc de o operatiune voita de dezinformare cu scop militar.

- Armata israeliana a pus in practica in noaptea de joi spre vineri o strategie care i-a luat prin surprindere pe luptatorii palestinieni, anunțand o ofensiva terestra care nu s-a concretizat insa. In schimb, avioanele și artileria au bombardat din aer și de dincolo de granița pozițiile expuse ale Hamas,…

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza. Bilantul in Fasia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas, a ajuns la 115 morti si peste 620 de raniti.

- Organizatia islamista Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, a semnalat, miercuri seara, ca este dispusa la semnarea unui armistitiu cu Israelul, informeaza agentia Reuters s...

- Israelul isi va 'intensifica' atacurile impotriva Hamas, a avertizat marti premierul Benjamin Netanyahu dupa moartea a doua israeliene in urma unor tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul acestei miscari islamiste armate, transmite AFP, citat de agerpres. 'Incepand…