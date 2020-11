Israel: Tir de rachetă dinspre Fâşia Gaza O racheta a fost lansata sambata seara din Fasia Gaza in sudul Israelului, a informat armata israeliana intr-un comunicat, fara a oferi mai multe detalii, transmite AFP. Anuntul armatei a venit la scurt timp dupa ce sirenele au sunat in orasul israelian Askelon, din apropierea granitei cu teritoriul palestinian. Serviciile de salvare au declarat ca nu au fost informate cu privire la existenta unor raniti, iar mass-media israeliene au raportat ca racheta a aterizat intr-o zona nelocuita. Pe 15 noiembrie, armata israeliana a lovit pozitii ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza ca represalii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a mobilizat avioane de vanatoare dupa ce o drona de mici dimensiuni a patruns din Fasia Gaza in sudul Israelului, afirma surse militare citate de cotidianul Times of Israel, anunța MEDIAFAX.Drona s-a prabusit imediat dupa intrarea pe teritoriul israelian, in regiunea Eshkol.…

- Doua rachete au fost trase joi in directia Israelului din enclava palestiniana Gaza, a raportat armata israeliana fara sa anunte victime omenesti sau pagube materiale, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.Sirenele de alarma au rasunat seara intr-o regiune din sudul Israelului, invecinata cu Fasia…

- Doua rachete au fost trase joi in directia Israelului din enclava palestiniana Gaza, a raportat armata israeliana fara sa anunte victime omenesti sau pagube materiale, noteaza AFP.Una din rachete a fost "interceptata de sistemul de aparare aeriana Iron Dome", a informat armata, fara sa…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri ca Bahrain și Israel își vor normaliza relațiile, la o luna dupa acordul istoric dintre Emiratele Arabe Unite și statul ebraic, potrivit AFP.„O alta realizare istorica astazi!”, a exclamat liderul de la Casa Alba. "Cei doi…

- Armata israeliana a anuntat duminica dimineata ca a ripostat din nou, dupa lansarea unor baloane explozive din Gaza catre Israel, iar fortele armate israeliene au lovit obiective ale Hamas, transmite dpa, citata de Agerpres.Baloanele lansate pe tot parcursul zilei de sâmbata au provocat incendii…

- Armata israeliana a anuntat duminica dimineata ca a ripostat din nou la lansarea unor baloane explozive din Gaza catre Israel; fortele armate israeliene au lovit obiective ale Hamas, transmite dpa. Baloanele lansate pe tot parcursul zilei de sambata au provocat incendii pe terenuri din sudul Israelului.…

- Armata israeliana a anuntat luni noi bombardamente impotriva pozitiilor Hamas in Fasia Gaza, ca represalii pentru lansarea de baloane explozive si incendiare din enclava palestiniana spre teritoriul israelian, informeaza France Presse. "Avioane de lupta, avioane militare si tancuri au…

- Armata israeliana a anuntat luni noi bombardamente impotriva pozitiilor Hamas in Fasia Gaza, ca represalii pentru lansarea de baloane explozive si incendiare din enclava palestiniana spre teritoriul israelian, informeaza France Presse."Avioane de lupta, avioane militare si tancuri au vizat…