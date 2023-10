Israel a atacat Hezbollah în Liban! Au bombardat cel puţin două clădiri Armata israeliana susține ca a lovit o ținta Hezbollah din sudul Libanului. Aceasta a fost o riposta. Gruparea terorista libaneza Hezbollah a declarat ca a lansat sambata un atac asupra pozițiilor israeliene din fermele Shebaa, o fașie de pamant disputata intre Liban și Siria, care se invecineaza cu Inalțimile Golan, aflate sub control israelian. Israelienii […] The post Israel a atacat Hezbollah in Liban! Au bombardat cel putin doua cladiri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IDF nu a precizat cate rachete au fost lansate din Siria. Sirenele au sunat in Alma, in apropiere de granita cu Libanul, si in Avnei Eitan, in Platoul Golan, aproape de granita cu Siria. Potrivit Jerusalem Post, cel putin o racheta a fost interceptata dupa ce a fost lansata din Siria spre Inaltimile…

- Gruparea militanta libaneza Hezbollah a declarat ca a lansat sambata un atac asupra unor pozitii israeliene de la fermele Shebaa, o fasie de pamant disputata intre Liban si Siria, care se invecineaza cu Inaltimile Golan, aflate sub control israelian.„Sambata, 14 octombrie 2023, grupuri din Rezistenta…

- Forțele de Aparare a Israelului (IDF) au atacat poziții ale mișcarii șiite libaneze Hezbollah in sudul Libanului, dupa ce obiecte neidentificate s-au infiltrat pe teritoriul israelian, iar un vehicul aerian fara pilot al IDF a fost doborat, a declarat serviciul de presa al IDF.

- Gruparea militanta libaneza Hezbollah a revendicat vineri, intr-un comunicat, responsabilitatea pentru atacurile asupra a patru locații din Israel, informeaza o echipa CNN aflata la fața locului si care a fost martora a unora dintre aceste atacuri."Ca raspuns la atacurile israeliene din aceasta vineri…

- Hezbollah, mișcarea pro-iraniana, a declarat luni ca a bombardat doua cazarmi israeliene ca raspuns la moartea a trei dintre membrii sai in urma bombardamentelor israeliene asupra unei zone de frontiera din sudul Libanului, pe fondul temerilor de escaladare a violentelor, transmite AFP, conform agerpres.ro.…

- Noi atacuri in Israel duminica dimineața, venite din zona de nord. Sute de oamenii au murit și alte mii sunt raniți in urma atacurilor de sambata intre gruparea extremista palestiniana Hamas și Israel.

- Zeci de rachete și obuze au lovit duminica trei poziții israeliene de pe teritoriul Israelului, in apropiere de Inalțime Golan, pe care Libanul le considera drept parte din teritoriul sau. Atacul a fost revendicat de catre gruparea paramilitara șiita din Liban, Hezbollah, relateaza Associated Press…

- Semnalul dat de ONU: Hezbollah ar putea sa intervina in urmatoarele ore in Israel / Ordin de retragere pentru forțele de menținere a paciiForțele ONU de menținere a pacii din sudul Libanului au primit ordin sa se retraga și sa se adaposteasca in bazele lor principale, pe masura ce se teme ca Hezbollah…