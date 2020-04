Stiri pe aceeasi tema

- Tanara din comuna Pomi, data disparuta in data de 5 martie a fost gasita moarta pe un camp din județul Satu Mare, in zona comunei Dorolț. Poliția a inceput o ampla ancheta in zona respectiva. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre o crima, fata fiind gasita ingropata. Iubitul victimei fost…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabila miercuri, 19 februarie, intre orele 09.00 si 14.00, in cartier Firiza, str. Valea Neagra, unde se executa lucrari de montare debitmetru. In acelasi interval orar, nu vor avea apa la robinete baimarenii de pe str. Simion Barnuțiu (intre…

- Reprezentanții ISU Marmaureș, au intervenit aseara pentru a debloca ușa unui apartament de pe Strada Dragoș Voda. Vecinii unei varstnice au ales sa apeleze la serviciul de urgența pentru ca nu au vazut-o de mult timp pe vecina lor care locuia singura. In urma intervenției, pompierii maramureșeni au…

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident de circulație pe strada 8 Martie din Baia Mare. Primele informații au relevat ca o femeie, care ar fi traversat strada pe trecerea pentru pietoni, ar fi fost surprinsa și acroșata de un autobuz. Șoferul a fost testat și s-a constatat ca nu se afla in […]…

- Jandarmii aflați in executarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului Baia Mare in cursul zilei de ieri, au surprins mai multe persoane care au incalcat prevederile legale, fiind aplicate sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia in vigoare. In jurul orei 15:45, un barbat in varsta…

- Un grav incident a avut loc in seara zilei de miercuri, in Baia Mare. Un baimarean sustine ca a fost pus la pamant si incatusat pe trotuar, fara nici un motiv. Totul s-a petrecut in zona unui non-stop de pe Bd. Unirii, acolo unde cel in cauza se afla insotit de sotia sa. Barbatul a […] Source

- Azi-noapte, in jurul orei 01.00 politistii din Baia Mare au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la comiterea a doua infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Prima fapta a fost constatata pe strada Gheorghe Marinescu din Baia Mare. Politistii ajunsi la fata locului indicat de un cetatean…

- Un grav accident s-a petrecut in aceasta seara pe strada Oborului din Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit frontal, rezultand cinci victime, printre care si un copil, care a suferit un traumarism cranio-cerebral si fractura la un membru superior. stire in actualizare Source