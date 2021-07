Irish Times: Bere, whiskey și 518 milioane de oameni: Irlanda în accepțiunea ghidului olimpic al unei televiziuni coreene MBC și-a cerut scuze pentru ca a folosit o fotografie cu Cernobîl pentru Ucraina și una cu pizza pentru Italia.



Pentru televiziunile din întreaga lume parada țarilor de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice poate fi un exercițiu de diplomație și de cultura generala, posturile recurgând la tot soiul de informații inedite, biografii de sportivi și cugetari geopolitice pentru a-și completa transmisia.



Însa un post TV sud-coreean și-a cerut scuze pentru imaginile &"nepotrivite&" pe care a ales sa le difuzeze vineri alaturi de numele câtorva țari,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a obtinut prima sa victorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo: 22-14 cu Mongolia, intr-o partida disputata, luni, 26 iulie, in Aomi Urban Sports Park. Pentru Romania, au punctat: Sonia Ursu (7), Gabriela Marginean (7), Claudia Cuic (5) si Ancuta Stoenescu…

- Astfel, starea de urgența in Italia a fost prelungita pana la finalul acestui an, mai exact pana pe 31 decembrie. Totodata, s-a decis ca la baruri si la restaurante, permisul verde sa fie prezentat doar la masa, atunci cand consumatia va avea loc in interiorul restaurantului, nu și in aer liber și nici…

- Astfel, starea de urgența in Italia a fost prelungita pana la finalul acestui an, mai exact pana pe 31 decembrie. Totodata, s-a decis ca la baruri si la restaurante, permisul verde sa fie prezentat doar la masa, atunci cand consumatia va avea loc in interiorul restaurantului, nu și in aer liber și nici…

- Uniunea Europeana depașește acum Statele Unite ca rata a populației care a primit cel puțin o doza de vaccin impotriva Covid-19, dupa un inceput mai lent, din cauza lipsei unui numar suficient de vaccinuri, arata publicația franceza Les Echos , citata de Rador. Europenii au acum 55,5% din populație…

- Mai sunt doua saptamani pana la plecarea primului grup de sportivi pentru Olimpiada și avem deja un prim caz de COVID. Este vorba despre antrenorul Valentin Vranceanu, aflat in staff-ul boxerului Cosmin Garleanu, a ieșit pozitiv la testul efectuat miercuri dimineața. Delegația pugiliștilor nu mai intra…

- Tenismanul canadian Denis Shapovalov, numarul 12 mondial, a anuntat ca nu va participa la turneul olimpic de tenis de la Tokyo, invocand, fara sa le citeze in mod expres, preocuparile legate de Covid-19, informeaza AFP. "Dupa o indelunga reflectie, vreau sa va fac cunoscut ca nu voi participa la Jocurile…

- Cel putin 40% din populatia din toate tarile ar putea fi vaccinata pana la finalul anului si cel putin 60% pana in primul semestru din 2022, potrivit unui plan prezentat vineri de Fondul Monetar Internaționala, potrivit Reuters citat de Agerpres . FMI susține ca prin acest plan de 50 de miliarde dolari…

- Sistemul de programare pentru vaccinarea contra Covid-19 din Japonia s-a lovit miercuri de probleme tehnice, crescând frustrarea populației fața de modul cum Guvernul gestioneaza epidemia și fața de o campanie de vaccinare criticata pentru ritmul foarte lent, potrivit Reuters. Sistemul…