Sezonul acesta, America Express s-a filmat in țari periculoase, in care se practica, printre altele, rapirile și rafuielile intre carteluri. Iar Irina Fodor, prezentatoarea show-ului de la Antena 1, a fost și ea la un pas sa fie rapita in Mexic. „A fost un moment care mi-a cam dat fiori. Eram intr-o piațeta, așteptam concurenții, cand cel care ne supraveghea, de la echipa de securitate, s-a schimbat la fața și ne-a spus ca trebuie sa plecam de acolo exact in momentul acela. Nu ne-a lasat sa mai strangem pupitrul, pur și simplu ne-a luat pe sus și ne-a bagat la parterul unei cladiri, intr-o cafenea.…