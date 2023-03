IRES: 74% dintre români agreează produsele de pe piața neagră Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES a derulat, la comanda Asociației pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV), un amplu studiu sociologic la nivel național privitor la fenomenele contrabandei și contrafacerii in Romania. Studiul arata ca trei sferturi dintre intervievați cred ca, in contextul creșterii prețurilor, oamenii vor fi tentați sa cumpere produse de pe piața neagra, la prețuri mai mici. Majoritatea romanilor considera ca puterea de cumparare a scazut in 2022 și sunt pesimiști cu privire la evoluția nivelului de trai in 2023. Mai mult de jumatate dintre participanții… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

