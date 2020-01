Iranul desemnează armata americană drept entitate teroristă Parlamentul iranian a aprobat, marți, un proiect de lege care desemneaza armata americana și Pentagonul drept entitați teroriste, relateaza agenția iraniana de știri, FARS.



În plus, Parlamentul iranian solicita guvernului sa aloce 200 de milioane euro pentru Forța Quds, a Corpului Garzii Revoluției Islamice (IRGC), pentru a se razbuna pe SUA, dupa asasinarea generalului-locotenent, Qassem Soleimani.

Legiuitorii iranieni au votat în unanimitate proiectul de lege în ședința de marți, 7 ianuarie. În cadrul acesteia, au fost prezenți și membrii organismului de verificare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

