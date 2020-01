Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a declarat luni ca ''regreta profund'' ultimul anunt al Iranului referitor la ridicarea tuturor plafoanelor privind imbogatirea uraniului, transmite AFP. ''Punerea...

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a solicitat duminica organizarea unei reuniuni de urgenta a ministrilor de externe din statele membre UE saptamana aceasta, in care sa fie dezbatuta escaladarea tensiunii in Orientul Mijlociu dupa uciderea comandantului militar iranian Qassem Soleimani in Irak…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al Afacerilor Externe, Mohammad Javad Zarif, a anuntat acesta duminica, printr-un comunicat al UE care indeamna la "detensionarea" situatiei din Orientul Mijlociu, potrivit AFP.Citește și: SONDAJ CURS -…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a "subliniat" sambata intr-o discutie cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, "necesitatea unei dezescaladari a situatiei", dupa moartea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac armat la Bagdad, noteaza AFP. In cursul acestei dialog…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, sâmbata, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP.Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei…

- Televiziunea din Irak, unde a avut loc atentatul imporiva generalului iranian, a facut publice imaginile atacului. Imagini filmate de camerele de supraveghere arata cum o racheta lovește mașina in care era militarul cu rang inalt. Alaturi de general a pierit și omul lui de incredere. …

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american "hazardat" ce va fi urmat de "amplificarea tensiunilor in regiune", informeaza Reuters si AFP. "Asasinarea lui Soleimani (...) constituie o miscare riscanta ce…

- Noul Inalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externa, Josep Borrell, a declarat luni ca este necesara abordarea situatiei actuale din America Latina deoarece aceasta este "mai grava" fata de acum cateva luni, cu crize in tari precum Bolivia, Chile sau Venezuela, transmite EFE.…