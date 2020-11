Stiri pe aceeasi tema

- Seful interimar al Pentagonului, Christopher Miller, a lasat sa se inteleaga sambata, in primul sau mesaj catre militari, ca ar putea accelera retragerea soldatilor americani din Afganistan si Orientul Mijlociu, informeaza France Presse.

- Donald Trump a abordat pragmatic provocarile externe, intr-un stil inconfundabil. A cerut aliaților din NATO sa-și creasca substanțial contribuțiile pentru aparare, s-a implicat in semnarea unor acorduri istorice in Orientul Mijlociu , s-a intalnit de cateva ori cu liderul de la

- Armata azera va merge ”pana la capat” in cazul unui esec al negocierilor cu separatistii armeni din enclava separatsita azera Nagorno Karabah, a amenintat duminica presedintele Ilham Aliev, in prezenta ministrului turc de Externe Mevlut Cavusoglu, relateaza Reuters preluat de news.roAliev…

- Armata SUA a anuntat vineri ca a desfasurat blindate grele in nord-estul Siriei, dupa mai multe incidente intre fortele americane si armata rusa in aceasta regiune in care Washingtonul mentine acum o prezenta limitata, transmite AFP, potrivit Agerpres.Comandamentul central al armatei americane…

- Armata SUA a anuntat vineri ca a desfasurat blindate grele in nord-estul Siriei, dupa mai multe incidente intre fortele americane si armata rusa in aceasta regiune in care Washingtonul mentine acum o prezenta limitata, transmite AFP. Comandamentul central al armatei americane din Orientul…

- ​Statele Unite au decis sa-si reduca efectivele militare din Irak de la 5.200 la 3.000 de soldati, a anuntat miercuri generalul Kenneth McKenzie, șeful comandamentului militar american în Orientul Mijlociu, scrie AFP.„Recunoscând marile progrese realizate de fortele irakiene…

- Președintele Donald Trump, aflat in campanie electorala pentru un nou mandat la Casa Alba, a facut noi precizari privind planul SUA de reducere semnificativa a prezenței militare americane in Irak, potrivit reuters. SUA intenționeaza sa iși reduca efectivele militare din zona de la 5.200 la 3.500, potrivit…

- Flota ruseasca a efectuat exerciții militare majore in zona Alaskai, exerciții care au implicat zeci de nave și avioane, cele mai mari efectuate in zona dupa prabușirea Uniunii Sovietice, relateaza The New York Times.