■ pe 7 august este omagiata Sfinta Cuvioasa Teodora, protectoarea bisericii mari din curtea lacasului monahal ■ in aceeasi zi, se va sluji si la schitul Sihla, mergindu-se in pelerinaj la pestera in care a vietuit cuvioasa ■ Manastirea Sihastria va fi loc de pelerinaj pentru multi credinciosi din toate partile tarii, dornici sa fie […] Articolul IPS Teofan va fi prezent la hramul de la Sihastria apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .