IOHANNIS, îndemn la distanțare în Ajunul Crăciunului Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ii indeamna joi, in Ajunul Craciunului, pe romani sa ofere celor dragi protecție și sa mențina distanța. ”Sa fim, așadar, impreuna in spirit, convinși ca solidari vom reveni in curand la o viața normala”, spune Iohannis in mesajul sau de Craciun. Alimentele INTERZISE de Craciun. Avertisment de la Protecția Consumatorului: Arata bine dar ne pot imbolnavi ”Oriunde ne-am afla in lume, de Craciun drumurile ne poarta inapoi acasa, alaturi de familie și de prieteni. In acest an, din cauza epidemiei, suntem nevoiți sa ne petrecem sarbatorile departe de cei pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a reușit sa ajunga la acord istoric pentru viitoarea relația comerciala cu Uniunea Europeana, in Ajunul Craciunului, cu doar cateva zile inainte de finalul perioadei de tranziție, relateaza Reuters și AFP. Unde se pot vaccina romanii anti-covid. A fost publicata lista centrelor …

- Darul pe care il putem face in acest an, de sarbatori, este sa ii protejam pe cei dragi, afirma presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj video de Craciun. "Oriunde ne-am afla in lume, de Craciun, drumurile ne poarta inapoi acasa, alaturi de familie si de prieteni. In…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Craciun, in care face din nou apel la respectarea regulilor de protejare, astfel incat sa putem reveni mai repede la o viața normala. „Din cauza epidemiei suntem nevoiți sa ne petrecem sarbatorile departe de cei pe care ii iubim atat de mult și de care…

- Catalin Predoiu anunta ca ar fi putut sa ramana in continuare ministru al Justitiei daca nu ar fi fost Dacian Ciolos. „Am fi continuat, daca expertiza de negocieri a USR la formarea guvernului nu ar fi fost atat de greu de depasit. Asta e, Ciolos a avut jocuri europene in picioare, calit in negocieri…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a lansat un mesaj de mobilizare inainte de alegerile parlamentare. El i-a indemnat pe romani sa iasa la vot intr-un numar cat mai mare. „Peste numai doua zile suntem așteptați la urne pentru a decide direcția in care va evolua țara noastra in urmatorii patru ani.…

- Președintele României, Klaus Iohannis a transmis un mesaj tuturor românilor, cu ocazia Zilei Naționale a României. De asemenea, el a ținut sa transmita aprecieri persoanelor din linia I, care sunt în contact direct cu noul coronavirus.…

- "Suntem la debutul unei noi saptamani in care, din pacate, vedem o creștere ingrijoratoare a epidemiei de Covid-19. Ne confruntam cu o transmitere comunitara accentuata in Capitala și in multe județe, ce se reflecta in numarul de infectari și la ATI. Cel mai dramatic este ca, in ciuda eforturilor…