- Alti 235 de militari francezi si mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 27 Vanatori de munte din Annecy, condusi de colonelul Vincent Minguet, au sosit, marti, in Baza 57 Aeriana „Mihail Kogalniceanu”, informeaza ministerul Apararii Nationale, citat de Agerpres . Ambasadorea Frantei la Bucuresti…

- Potrivit sursei citate, militarii au fost intampinați de Excelența Sa, doamna Laurence Auer, ambasadorul Republicii Franceze in Romania, și de comandantul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud - Est, generalul - maior Cristian Dan. Batalionul francez reprezinta primul element terestru al Forței…

- Alti 135 de militari francezi si mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 27 Vanatori de munte din Annecy, condusi de colonelul Vincent Minguet, au sosit, marti, in Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu", alaturandu-se celor 40 de militari deja ajunsi in ultimele zile in Romania, informeaza Ministerul…

- Primii militari francezi din cadrul Forței de Raspuns a NATO au sosit luni seara in Romania. Soldații au aterizat la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Zilele urmatoare sunt așteptați alți militari francezi, insoțiți de vehicule blindate. Din imaginile publicate de MApN, tehnica militara franceza…

- Militarii francezi au inceput pregatirea pentru dislocarea in Romania, dupa activarea Fortei de Raspuns a NATO Anuntul a fost facut pe pagina de facebook de Ministerul Apararii Nationale a romaniei. Sursa foto video: Facebook MApN ...

- Forta de Raspuns a NATO, pregatita sa intervina in orice moment pentru un raspuns rapid la crize de securitate, a fost activata pentru prima data, cu rol de descurajare si aparare, arata Ministerul Apararii (MApN). “Aceste masuri de descurajare sunt prudente si ne imbunatatesc viteza, reactia si capacitatea…

- Pentagonul a anunțat vineri lansarea unui exercițiu naval de amploare NATO în Mediterana, luni, cu participarea portavionului american USS Harry Truman, în plina tensiune cu Rusia, care a anunțat ea însași manevre navale în același timp, potrivit AFP.„Neptune Strike…

- "Am avut astazi o intalnire foarte buna cu Excelența Sa, Ambasadorul Republicii Franceze la București, doamna Laurence Auer, in contextul preluarii președinției Consiliul Uniunii Europene.I-am transmis doamnei Ambasador ca, in virtutea relațiilor bilaterale foarte bune, cu legaturi istorice, culturale…