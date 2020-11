Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis: Nu sunt de acord cu aceasta afirmație [conform careia elevii pierd 2 ani școlari, prin suspendarea orelor fizic in clase – N.Red.], dar cert este ca elevii și parintii pierd mult prin faptul ca nu se pot desfasura orele fizic la clasa. Insa aceste recomandari [recomandarile OMS ca școlile…

- Consiliul National al Elevilor dezaproba masurile anuntate de presedintele Klaus Iohannis la sedinta de joi a Guvernului, printre care se numara si trecerea tuturor scolilor in scenariul rosu si anume la invatamantul online. Sursa citata spune ca unele unitati de invatamant sunt in localitati si…

- Siguranța elevilor ramane una dintre prioritațile Inspectoratului de Poliție Județean Alba, iar politistii continua activitatile pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant dar si pentru cresterea sigurantei elevilor, prin reducerea…

- Platforma de educație Școala 9 publica astazi prima parte a unui reportaj realizat la Liceul Edouard Branly din Dreux, un oraș aflat la 80 de km distanța de Paris, unde invața aproximativ 1700 de elevi. Ca și in Romania, in Franța masca este obligatorie pe tot parcursul orelor. Liceul Edouard Branly…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca este foarte important sa se conștientizeze necesitatea respectarii regulilor de baza, odata cu reluarea cursurilor in școli. Autoritațile nu pot reduce riscul de infectare la zero Iohannis indeamna parinții sa-și trimita copiii la școala Iohannis…

- Elevii care au acasa persoane predispuse la imbolnavirea cu noul coronavirus sau cei care fac au boli din grupe de risc vor putea sa lipseasca de la scoala, unitatile de invatamand fiind obligate sa gaseasca solutii pentru ca si acesti copii sa aiba posibilitatea sa invete.

- In cadrul unei conferințe de presa, consilierul primarului Claudiu Maior a declarat ca elevii din Targu Mureș vor beneficia la inceput de an școlar de tablete. „Cu toate ca administrația centrala nu și-a facut treaba și nu a transmis in teritoriu nici sume de bani și nici tablete pentru elevi,…

- Scoala va incepe in cateva zile, dar incertitudinile legate de modul in care va functiona invatamantul romanesc persista. Iar Baia Mare nu face exceptie in aceasta privinta, mai ales in conditiile in care implicarea administratiei orasului in luarea masurilor de siguranta sanitara in scoli a fost pana…