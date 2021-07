Presedintele Klaus Iohannis a decis decorarea Muzeului National Cotroceni cu Ordinul "Meritul Cultural", Categoria F (Promovarea culturii) in grad de Cavaler, cu ocazia implinirii a 30 de ani de la infiintare, informeaza Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa. Seful statului a transmis sambata un mesaj cu prilejul implinirii a 30 de ani de la infiintarea muzeului, acesta fiind prezentat de consilierul prezidential George-Vladimir Duhan, in cadrul vernisajului expozitiei "A fost odata la Cotroceni". "Am urmarit cu satisfactie cum Muzeul National Cotroceni a desfasurat in ultimii…