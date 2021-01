Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Niculae a trecut prin clipe infioratoare in luna noiembrie a anului trecut, dupa ce el și soția lui au fost depistați pozitiv cu coronavirus, iar acesta ajunsese la scurt timp chiar și la Secția de Terapie Intensiva. Noi va prezentam acum care este, de fapt, adevarul despre starea de sanatate a…

- Etapa a doua din campania de vaccinare anti-covid este in plina desfașurare. Sunt multe necunoscute in privința vaccinului Pfizer. Au inceput sa apara pacienți care sunt vaccinați, cu diferite efecte secundare. Daca pana acum au fost doar efecte simple, de data asta vorbim de un deces al unei femei…

- Primele marturii ale familiei femeii din Giurgiu, prima persoana din Romania, infectata cu noua tulpina COVID-19. Sotul femeii a povestit ca aceasta se simte bine si a avut doar simptomele unei banale raceli. Familia nu isi poate explica de unde ar fi putut contacta virusul, in conditiile in care nu…

- Campania de veccinare din Romania a demarat oficial din 27 decembrie anul trecut, de atunci vaccinandu-se exclusiv cadre medicale. Deocamdata, presedintele, premierul, ministerul sanatatii, seful DSU sau seful campaniei de vaccinare nu s-au vaccinat, cu toate ca, seful Statului afirma ca s-ar vaccina…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a anuntat vineri, intr-un video postat pe retelele sociale, ca se simte bine, insa putin obosit, dupa ce a fost confirmat cu coronavirus. El a dat asigurari ca va continua sa-si indeplineasca sarcinile curente, dar „un pic la ralanti”, informeaza AFP, preluata…

- Un tanar din Romania, dar care este medic rezident in Marea Britanie, este posibil sa fie primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul produs de compania Pfizer. Tanarul medic a deschis o conversatie pe un forum, in care a raspuns intrebarilor despre vaccin, reacții adverse și la aproape…

- Dupa ce in urma cu cateva zile spunea ca nu se simte deloc bine, Cornel Dinu, in varsta de 72 de ani, unul dintre cele mai importante personaje ale fotbalului din Romania, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Care este starea de sanatate a lui Cornel Dinu In urma cu cu 2 zile Cornel […] The post…

- La inceputul lunii noiembrie milionarul Ioan Niculae a ajuns la spital alaturi de soția sa dupa ce s-au infectat cu COVID-19, insa cu doar cateva zile omul de afaceri ajunsese din nou la ATI, starea sa de sanatate fiind destul de grava. Potrivit surselor Spynews.ro acesta fusese stabilizat, insa acum…