- Ioan Alexandru Zarug a fost numit miercuri, printr-o decizie a premierului, in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, informeaza ANSVSA printr-un comunicat remis AGERPRES. "Primul-ministru, domnul Ludovic Orban, prin decizie, a numit…

- Norocel-Pompiliu Stroe a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a dispus eliberarea din functie, la cerere, a lui Adrian Petcu din…

- Emilia Gane a fost numita in functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata marti in Monitorul Oficial. Conform deciziei, Emilia Gane se numeste in functia de agent guvernamental pentru CJUE, precum si…

- Ovidiu Burdusa a fost numit in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Seful Executivului a dispus si mai multe eliberari din functie,…

- Ionel-Ovidiu Bogdan a fost numit in functia de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)

- Cristian Tudor Bacanu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a sefului Executivului, Cristina-Daria Buzasu-Enache a fost numita in functia de consilier…

- Presedintele Autoritatii Nationale, Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) are zilele numarate, iar in prezent derulam o procedura pentru a identifica un candidat serios, a anuntat, miercuri, premierul Ludovic Orban potrivit Agerpres "Are zilele numarate (Geronimo Branescu,…