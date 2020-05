Stiri pe aceeasi tema

- Pentru administrația Trump, noul coronavirus s-a propagat de la Institutul de Virusologie din Wuhan. Miercuri, secretarul american de stat Mike Pompeo a declarat ca, daca nu au „certitudinea”, Statele Unite dispun de „ dovezi semnificative” ca noul coronavirus provine dintr-un laborator din Wuhan, oraș…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” în care ia în derâdere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, relateaza Reuters.​Washingtonul și Beijingul se afla…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca în opinia sa modul în care China gestioneaza criza provocata de noul coronavirus este o dovada ca Beijingul ''va face tot posibilul'' pentru a-l face sa piarda alegerile prezidentiale din luna noiembrie, transmite Reuters,…

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…

- Statul american Missouri a intentat marti un proces impotriva Chinei și acuza Beijingul ca a ascuns severitatea epidemiei de coronavirus. Procesul civil intentat de catre reprezentantul statului, Eric Schmitt, este impotriva guvernului, a Partidului Comunist Chinez si a altor oficiali si institutii…

- Organizația Mondiala a Sanatații a aparat revizuirea brusca a Chinei a numerelor de coronavirus, spunand ca Beijingul a putut sa ofere cifre mai precise și ca alte țari vor trebui probabil sa le revizuiasca și pe ale lor. Noul raport „a fost realizat in incercarea de a nu lasa niciun caz nedocumentat”,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat dur, marti seara, propunerile care ar putea bloca vânzarea în China a motoarelor de avioane produse de companii americane, informeaza Mediafax citând site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a argumentat ca ratiunile de siguranta nationala…