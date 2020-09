Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a transmis acum la debutul noului an de invațamant un mesaj de optimism in ciuda regulilor și restricțiilor generate de pandemia de coronavirus dand asigurari ca va sprijini in continuare educația așa cum a facut-o și pana acum. ”Avem parte de un nou inceput.…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, l-a ironizat pe senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, care in ultima vreme a avut reacții critice vizavi de activitatea sa in fruntea instituției in ceea ce privește lucrarile de investiții aratand ca a ajuns ”un biet purtator de cuvant al…

- Nistor Tatar, primarul municipiului Radauți, a precizat ca inca de la inceputul mandatului sau, din iunie 2016, și-a propus sa elimine noroiul de pe strazile de pamant ale orașului prin asfaltarea acestora. In cei 4 ani de mandat s-au asfaltat 17 km de strazi, iar pentru anul 2020 proiectele aflate…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul pregateste cu mare atentie deschiderea anului scolar, astfel incat sa fie evitat riscul de imbolnavire atat in ceea ce priveste elevii cat si cadrele didactice. El a amintit ca Guvernul a decis alocarea a 175 de milioane de euro pentru decontari necesare…

- Vicepremierul Raluca Turcan spune ca Executivul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta privind decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achizitiei de 500.000 de tablete, in valoare de 100 de milioane de euro. Totodata, vor fi decontate achizitiile de materiale de protectie sanitara…

- Primarul PSD din Radauți, Nistor Tatar, care va candida pentru al doilea mandat, a declarat ca iși dorește sa duca la bun sfarșit foarte multe investiții pe care și le dorește pentru locuitorii acestui municipiu. Prezent la lansarea candidaților PSD pentru alegerile locale, Nistor Tatar a spus ca atunci…

- Acuzații grave dupa controlul dispus de premierul Ludovic Orban la ANRM. Corpul de control al premierului a gasit multiple nereguli in activitatea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) in perioada 2017-2018, de la conflicte de interese si neplata unor redevente, la blocarea a peste 450…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, anunța investiții in dezvoltare locala și infrastructura de aproape 50 de milioane de lei. Sunt investiții cu bani europeni, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, aflate in derulare sau pentru care s-au semnat deja contractele de finanțare a lucrarilor.…