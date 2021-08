Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia continua sa mizeze pe jucatori tineri si foarte tineri. Dupa o campanie de transferuri axata preponderent tot pe jucatori „sub varsta”, ros-galbenii au mai asigurat intelegeri de viitor cu doi juniori: Adrian Grigoriu si Marco Contescu, ambii nascuti in 2003. Grigoriu e mijlocaș ofensiv sau…

- Alb-violetii incep maine noua stagiune a Ligii 2 cu o deplasare dificila, pe Cluj Arena. Antrenorul Dorin Toma si elevii sai sunt increzatori ca Politehnica poate avea un sezon reusit. Pe ultima suta de metri cu echipa au semnat Roberto Hategan si Robert Popet, care s-au pregatit toata vara in alb-violet.…

- Ministerul Culturii a anuntat ca a semnat, pe 8 iulie, primele trei contracte de finantare ce vizeaza obiectivele de investitii pentru asigurarea infrastructurii culturale necesare desfasurarii programului Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023.

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a semnat joi primele trei contracte de finantare ce vizeaza obiectivele de investitii pentru asigurarea infrastructurii culturale necesare desfașurarii programului Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Finantarea totala acordata de Ministerul Culturii…

- Ministerul Culturii a semnat ieri, 8 iulie 2021, primele trei contracte de finantare ce vizeaza obiectivele de investitii pentru asigurarea infrastructurii culturale necesare desfasurarii programului Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023.

- Presedintele CJ Dambovita, Corneliu Stefan a semnat primele 21 de contracte prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala, proiect unic in tara, lansat de presedintele Corneliu Stefan, vine in sprijinul tuturor comunitatilor dambovitene. Atat orasele, cat si comunele au sanse egale la dezvoltare. Edilii…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a semnat primele 21 de contracte prin Programul Județean de Dezvoltare Locala, proiect unic in țara The post Președintele CJ, Corneliu Ștefan a semnat primele 21 de contracte prin Programul Județean de Dezvoltare Locala first appeared on Partener TV .

- Alexandru Popovici a parasit si Timisoara dupa ce si-a incheiat conturile cu Ripensia. Atacantul in varsta de 32 de ani a semnat ieri cu CSM Slatina, grupare care a picat din Liga 2 de pe locul 6 al Gupei A a play-out-ului. Alegere inedita pentru jucatorul care a evoluat pe prima scena la FC Politehnica,…