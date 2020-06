Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a inceput luni relaxarea graduala a restrictiilor impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, elevii din scolile primare putand sa revina la cursuri in multe zone ale Angliei, cu respectarea stricta a regulilor de distantare fizica, informeaza dpa potrivit Agerpres. ''Va fi un moment…

- Purtatorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson a anunțat ca​ Regatul Unit nu va susține reprimirea Rusiei la discuțiile G7 daca Moscova „nu își va înceta activitațile agresive și destabilizatoare”, relateaza Politico.Orice tentativa a președintelui Donald…

- Companiile majore sunt adesea precaute in conflicte sensibile, cand tind sa se teama sa nu-și ofenseze clienții și sa-și asocieze brandurile cu subiecte complicate. De data aceasta, dupa moartea afro-americanului George Floyd, Nike, Reebok, Netflix, Citigroup, HBO, TikTok sau Youtube iau poziție cu…

- "Luam nota de decizia guvernului britanic si regretam" aceasta, a reactionat vineri ministrul de interne francez, in timp ce Regatul Unit a anuntat ca va impune o carantina obligatorie la domiciliu de 14 zile pentru persoanele care sosesc din strainatate, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Lovitura pe care o primește Elon Musk din partea statului California, dupa ce miliardarul a amenințat ca muta fabrica Tesla California a respins o solicitare a SpaceX pentru fonduri de 655.500 de dolari destinate specializarii angajatilor, dupa ce Elon Musk a amenintat ca va muta Tesla in alt stat.…

- Un copil de 5 ani a murit din cauza noului coronavirus in marea Britanie. Aici s-au inregistrat sambata 708 noi decese intr-o zi, un nou record care agraveaza bilanțul total al deceselor la 4.313. Vineri fusesera raportate 684 noi decese, dupa o creștere de 569 joi, 563 miercuri și 381 marți.In total,…

- Symonds a postat in urma cu putin timp un mesaj pe Twitter: „Inca de saptamana trecuta am avut simptomele Coronavirusului. Nu am avut nevoie sa fiu testata și, dupa șapte zile de odihna, ma simt mai puternica..Sa fii gravida si sa ai Covid-19 este evident ingrijorator. Pentru femeile insarcinate,…

- Boris Johnson a postat un scurt mesaj video pe Twitter, in care ii invita pe britanici sa nu cedeze tentatiei de a-si parasi domiciliul in acest weekend, in contextul in care Regatul Unit se afla in izolare de 11 zile. "Ma simt mai bine, am in continuare unul dintre simptome, am in continuare temperatura,…