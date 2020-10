Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile au facut ravagii in mai multe regiuni din Franța și Italia. Mormintele din mai multe cimitire franceze au fost inghițite de ape. Oficialii au declarat chiar ca ramașițele umane ar fi ajuns pana pe malul italian al Mediteranei, potrivit Reuters și The Guardian.

- Natura se dezlanțuie in Franța și Italia. Un pompier este mort si 19 persoane sunt date disparute in cele doua țari, in urma inundațiilor cauzate de o furtuna care s-a dezlanțuit in zonele de frontiera.

- Candidatul Aliantei PNL - USR PLUS la presedintia Consiliului Judetean Bacau, liberalul Ionel Palar, a declarat ca a votat cu gandul la cei peste 200.000 de bacauani care au plecat sa munceasca in strainatate. "Am votat cu speranta si increderea ca, de maine, judetul Bacau va pasi pe un…

- Dupa ce doi ani la rand toamna a adus in dar pentru CJRAE Alba cate un proiect finantat prin Granturile SEE, de aceasta data roadele muncii unei echipe tinere și implicate s-au concretizat in aprobarea unui proiect Erasmus+, primul de acest fel pentru instituția județeana. Astfel, Centrul Județean de…

- Departe de mine gandul de a ma transforma tocmai eu in avocatul apararii, dar vreau sa va intreb, dl-e Pleșa sau D-le Teodosiu: cand ați donat ultima oara sange? Aveți habar ce inseamna acest proces, inainte de vorbi? DA, Primaria Alba Iulia și Consiliul Local Alba Iulia am decis ca fiecare donator…

- Raportul Euler Hermes analizeaza masura in care Covid-19 a schimbat increderea și prioritațile liderilor financiari europeni pentru anul 2020. Realizat inainte și in timpul crizei Covid-19 in Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, sondajul a aratat ca liderii financiari au fost optimiști la inceputul…

- Doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, a declarat, duminica, la Digi24, ca „exista la ora actuala doua Romanii. O Romanie care se distreaza și alta care este ingrijorata și parte din ea sufera in spitalele din țara”. El a mai spus ca sunt tineri care cred ca ei nu se…

- „Romania este „Brazilia” Europei in ce privește numarul de infectați cu noul coronavirus și sperie acum toate țarile batranului continent”, scrie publicația Il Messaggero din Italia, care atrage atenția asupra lucratorilor casnici romani ce au sub ingrijire persoane varstnice și/sau cu diverse patologii. Familiile…