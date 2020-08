Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit vineri, in a doua zi a reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Berlin, despre situatia din Mediterana de Est si relatiile UE cu Turcia, precum si despre relatiile…

- The Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, had a bilateral meeting with his Italian counterpart, Luigi di Maio, on the sidelines of the informal meeting in the Gymnich format of the foreign ministers of EU member-states, which is taking place in Berlin, the two agreeing to prepare for a future…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere bilaterala cu omologul sau italian, Luigi di Maio, in marja Reuniunii informale in format Gymnich a miniștrilor de Externe ai statelor memebre UE,...

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere bilaterala cu omologul sau italian, Luigi di Maio, in marja Reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor de Externe ai statelor membre UE, care se desfasoara la Berlin, cei doi convenind inceperea pregatirii urmatoarei sedinte…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere bilaterala cu omologul sau italian, Luigi di Maio, in marja Reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor de Externe ai statelor membre UE, care se desfasoara la Berlin, cei doi convenind inceperea pregatirii urmatoarei sedinte…

- Romania sustine ideea unei liste cuprinzatoare de sanctiuni pentru regimul de la Minsk, in contextul tensiunilor din Belarus, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, inainte de intalnirea informala in format Gymnich a ministrilor de Externe din Uniunea Europeana, care are loc joi si vineri,…

- Demersurile ”condamnabile” ale puterii de la Minsk "nu pot ramane fara un raspuns adecvat din partea UE", a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, inaintea participarii la reuniunea informala in format Gymnich a ministrilor de Externe din Uniunea Europeana, care are loc joi si vineri…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat miercuri la telefon cu omologul din Portugalia, Augusto Santos Silva, abordand, in acest context, inclusiv aspecte ce tin de presedintia portugheza a Consiliului UE, in primul semestru al anului viitor.In context, ministrul roman a salutat…