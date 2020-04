Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din orașul ucrainean Dnipro au sapat peste 600 de gropi de morminte, pentru a se pregati de posibilitatea unui numar mare de victime din cauza pandemiei de coronavirus, deși in regiunea Dnipropetrovsk nu a fost inregistrat niciun deces, iar Ucraina a inregistrat pana acum mai puțin de 50…

- Italia este in continuare cea mai afectata țara din Europa de coronavirus, iar in ultimele 24 de ore s-au configurat numere triste in Peninsula. CORONAVIRUS // Rica Raducanu, doborat din cauza situației din Romania: „Am doar ganduri nasoale, tata!” Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul…

- Autoritatile din Kosovo au anuntat duminica un prim deces provocat de COVID-19, un barbat in varsta de 82 de ani care a murit in spital, relateaza Reuters.Citește și: Primul deces in Romania din cauza COVID-19. Avea și cancer in faza terminala "Pacientul avea deja boli cronice, cardiace…

- A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei, transmite GCS.Vezi și: Ministrul Apararii din Israel ofera cel mai important sfat anti-coronavirus: 'Mai important decat distantarea sociala, mai important decat testarea' (VIDEO) „Este…

- Ucraina si-a anuntat vineri intentia de a-si inchide frontierele pentru straini pentru cel putin doua saptamani, intr-un efort de lupta impotriva raspandirii pandemiei de coronavirus, in contextul in care a inregistrat vineri primul deces de Covid-19, relateaza AFP, DPA si Reuters. „In 48 de ore, tara…

- Ucraina - care a anuntat vineri primul deces din cauza noului coronavirus dintre cele doar trei cazuri de contaminare - isi inchide frontiera strainilor timp de cel putin doua saptamani, in lupta impotriva raspandiii bolii, relateaza AFP.

- Este vorba despre prima persoana decedata pe insula, niciun alt deces nu a fost inregistrat in Irlanda de Nord. Autoritatile nu au oferit nicio informatie despre varsta sau conditiile fizice ale persoanei decedate, o conferinta de presa fiind prevazuta in aceasta seara. "Continuam eforturile pentru…

- Pacientii varstnici, cu semne de sepsis si tulburari de coagulare a sangelui au prezentat o probabilitate mai mare de deces din cauza noului coronavirus la Wuhan, China, epicentrul epidemiei de Covid-19, potrivit unui studiu publicat marti si preluat de DPA. Cercetatorii au analizat pentru…