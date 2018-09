Intotero: Autorităţile locale au un rol important în prevenţia sclaviei moderne Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a subliniat, marti, la Iasi, rolul autoritatilor locale in prevenirea sclaviei moderne si a traficului de persoane, mentionand ca, fiind cei mai apropiati de oamenii pe care ii reprezinta, acestia ii pot informa in legatura cu pericolele la care se expun cand aleg sa plece la munca in afara granitelor, dar si asupra ofertei locale de locuri de munca.



Intrebata cum pot acestia sa ii ajute pe cei care doresc sa plece la munca in strainatate, ea spus "prin informare". "Informandu-i despre pericolele la care se supun in momentul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

