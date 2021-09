Stiri pe aceeasi tema

- Atacul a avut loc duminica, in jurul orei 15:34.Agentii care au ajuns la fata locului au gasit o femeie de 39 de ani care prezenta o taietura minora la cap. Ea a fost tratata la fata locului inainte de a fi transportata la un spital din centrul Londrei, iar viata ei nu a fost pusa in pericol, potrivit…

- Poliția britanica a anunțat ca, duminica, o femeie de 39 de ani, care purta un tricou cu imaginea revistei franceze Charlie Hebdo, a fost ranita in urma unui atac cu cuțitul in Hyde Park din centrul Londrei, relateaza AFP, citat de Agerpres. Femeia a suferit doar o taietura minora la cap fara ca viața…

- Dupa finala Euro-2020, dintre Anglia si Italia, politia britanica a anuntat ca a arestat la Londra 86 de persoane, dintre care 53 la Wembley, unde zeci de fani au incercat sa intre pe stadion fara bilet. In total, 19 reprezentanti ai fortelor de ordine au fost raniti, scrie News.ro. "Scenele…

- Mai este doar o zi pana la marea finala EURO 2020. Politia londoneza a transmis cu acest prilej un mesaj pentru suporteri. Mesajul pentru suporteri este sa nu mearga la Londra daca nu au bilete pentru finala Campionatului European, din cauza riscurilor legate de propagarea coronavirusului, „Vrem ca…

- Politia franceza l-a arestat la Paris pe rapperul american Dominique Jones, al carui nume de scena este Lil Baby, pentru transport prezumtiv de canabis, a anuntat vineri o sursa judiciara, confirmand o informatie publicata joi de AFP, relateaza Reuters, arata Agerpres. Lil Baby a fost arestat…

- Printii Harry si William vor inaugura impreuna joi in cadru restrans o statuie care aduce un omagiu mamei lor, printesa Diana, si care va fi amplasata in gradinile Palatului Kensington din Londra, informeaza AFP. Printesa de Wales, supranumita Lady Di, decedata in urma unui accident de automobil…

- Printii Harry si William vor inaugura impreuna joi in cadru restrans o statuie care aduce un omagiu mamei lor, printesa Diana, si care va fi amplasata in gradinile Palatului Kensington din Londra, informeaza AFP. Printesa de Wales, supranumita Lady Di, decedata in urma unui accident de…